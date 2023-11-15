Кормильцев назвал Зырянова идеальным кандидатом на пост главного тренера «Торпедо»
Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов мог бы возглавить московскую команду.
«Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причем, в тренерском штабе у Зырянова – Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.
Торпедовские традиции должны поддерживаться. И я думаю, Константин Зырянов – идеальный кандидат на должность главного тренера», – цитирует Кормильцева «РБ Спорт».
15 ноября 46-летний специалист покинул пост главного тренера «Черноморца». Экс-игрок сборной России заявил «СЭ», что не удивлен этому решению руководства новороссийского клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|18.11
|00:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|18.11
|00:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|19.11
|00:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|00:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|00:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Никита Глушков
Енисей
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2