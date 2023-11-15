Кормильцев назвал Зырянова идеальным кандидатом на пост главного тренера «Торпедо»

Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов мог бы возглавить московскую команду.

«Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причем, в тренерском штабе у Зырянова – Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.

Торпедовские традиции должны поддерживаться. И я думаю, Константин Зырянов – идеальный кандидат на должность главного тренера», – цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

15 ноября 46-летний специалист покинул пост главного тренера «Черноморца». Экс-игрок сборной России заявил «СЭ», что не удивлен этому решению руководства новороссийского клуба.