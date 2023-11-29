Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»
«Сокол» объявил об отставке Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды.
Решение об увольнении 45-летнего специалиста было принято большинством голосов наблюдательного совета саратовского клуба.
Бояринцев тренировал «Сокол» с мая 2023 года. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.
Источник: Сайт ФК «Сокол»
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|6
|4
|30-20
|36
|
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|20
|10
|5
|5
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|35
|
4
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|10
|5
|5
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|
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|
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|24
|
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|6
|6
|8
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|
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|6
|6
|8
|25-33
|24
|
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|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
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|
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|9
|8
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|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
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|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
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ЖК
|Г
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Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|
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Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
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|И
|К
|Ж
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Заур Тарба
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|1
|4
|
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Тюмень
|19
|1
|3
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|1
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