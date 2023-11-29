Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»

«Сокол» объявил об отставке Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды.

Решение об увольнении 45-летнего специалиста было принято большинством голосов наблюдательного совета саратовского клуба.

Бояринцев тренировал «Сокол» с мая 2023 года. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.