Базелюк покинул «Мордовию»

Форвард Константин Базелюк ушел из «Мордовии», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

#ФКМордовия расстается с нападающим Константином Базелюком. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. pic.twitter.com/QNPNd32V2w — FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) September 2, 2019

26-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Мордовию» и забил один мяч. Ранее также выступал за ЦСКА, «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Торпедо».