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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Базелюк покинул «Мордовию»

12:45
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Форвард Константин Базелюк ушел из «Мордовии», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

26-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Мордовию» и забил один мяч. Ранее также выступал за ЦСКА, «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Торпедо».

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