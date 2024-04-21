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Сегодня, 07:34

Бабурин: «Кононов спокойный и сдержанный, нам комфортно с ним работать»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями от матча 28-го тура первой лиги против «Арсенала» (1:1).

— Мы недовольны ничьей, — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру». — Первый тайм показал, что перед нами сильная, сыгранная команда. Соперник хорошо прессинговал и доставил нам много проблем в первом тайме. Такие матчи бывают, когда одна команда имеет полное преимущество, держится, терпит. Мы должны были доводить эту игру до победы.

— В весенней части сезона у «Торпедо» были проблемы в атаке, но сейчас игра в этом компоненте налаживается: «Соколу» забили два мяча впервые в сезоне. Как оцените этот компонент?

— Последние четыре матча у нас получились хорошими. Мы активно начинаем, «Соколу» удалось забить дважды. Нам это очень помогло. С «КАМАЗом» был быстрый гол. Сегодня получилась такая же история, если брать глобальный сценарий. Но мы пропустили ответный гол в концовке. И вместо того, чтобы праздновать победу и готовиться дальше, получили не очень хороший результат.

— Как вам Кононов, как тренер?

— Слово «мягкий» не очень подходит. Скорее он спокойный и сдержанный. Команда того уровня, к которому мы стремимся, не всегда нуждается в криках и подобных вещах. Но нам, чтобы побеждать, надо прибавлять во всем.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005619367_baburin_kononov_myagkiy_i_sderjannyiy_nam_komfortno_s_nim_rabotat
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
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19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 6 : 0
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 0 : 2
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 1 : 2
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 0 : 1
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
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20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
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