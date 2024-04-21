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Сегодня, 10:26

Тренер «Родины» Артига: «По составу и уровню команды мы готовы к РПЛ»

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Главный тренер «Родины» Франк Артига считает, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.

На данный момент московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка в 27 матчах.

«Конечно, по составу и уровню команды мы готовы к РПЛ. Если брать последние 15 матчей, как я пришел в команду, то мы являемся лидерами, точно соответствуем уровню. Единственное, что нужно сделать, это проснуться на следующий день, играть так же, как играли, подряд побеждать в матчах, — цитирует Артигу ТАСС.

47-летний Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года. Под его руководством команда приняла участие в 17 встречах, одержала 10 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Источник: ТАСС
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
Франк Артига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 0 : 3
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 6 : 0
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 0 : 2
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 1 : 2
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 0 : 1
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 1 : 0
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 1 : 1
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Г
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 22 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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