«Химки» на выезде обыграли тульский «Арсенал»
«Химки» в гостях одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги — 2:0.
Счет на 27-й минуте открыл Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти. Второй мяч на 84-й минуте забил Олег Исаенко.
«Химки» с 14 очками поднялись на седьмое место в первой лиге. «Арсенал» с 10 баллами идет на 13-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре туляки на своем поле примут «Шинник». Игра пройдет 17 сентября. «Химки» в этот же день в гостях встретятся со «СКА-Хабаровск».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
9
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
10
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
11
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
12
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 1
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|2 : 1
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|2 : 1
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|1 : 1
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|2 : 2
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|1 : 1
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|1 : 2
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|0 : 2
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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