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Сегодня, 19:50

Лидер первой лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»

Алексей Еремин
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном» в матче 3-го тура первой лиги со счетом 1:1.

В первом тайме гости открыли счет благодаря голу 30-летнего сербского защитника Ивана Рогача. 33-летний полузащитник тульской команды Сергей Ткачев сравнял счет во второй половине встречи на 58-й минуте.

Тульский «Арсенал» набрал 7 очков после трех туров, в предыдущих матчах клуб одержал две победы. «Акрон» проиграл в двух турах первой лиги и шел на последнем месте. Команда набрала 1 очко и сравнялась с «Волгой» в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
30 июл, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Акрон

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

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1.48
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