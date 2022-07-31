Кононов заявил, что «Арсенал» в матче с «Акроном» должен был играть смелее с первых минут

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч 3-го тура первой лиги с «Акроном» (1:1).

«Встреча была сложная. Нам нужно было, конечно, играть смелее, особенно в первые минуты. Во втором тайме, я считаю, были лучше. В меньшинстве мы пытались владеть преимуществом. В целом, как я и сказал, матч был сложный, мы взяли одно очко, хотя, конечно, у всех есть неудовлетворенность результатом», — приводит слова Кононова пресс-служба тульского клуба.

"Арсенал" набрал 7 очков после трех туров. В следующем матче, 8 августа, команда Кононова сыграет в гостях с «Балтикой».