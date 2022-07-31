Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 00:00

Кононов заявил, что «Арсенал» в матче с «Акроном» должен был играть смелее с первых минут

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч 3-го тура первой лиги с «Акроном» (1:1).

«Встреча была сложная. Нам нужно было, конечно, играть смелее, особенно в первые минуты. Во втором тайме, я считаю, были лучше. В меньшинстве мы пытались владеть преимуществом. В целом, как я и сказал, матч был сложный, мы взяли одно очко, хотя, конечно, у всех есть неудовлетворенность результатом», — приводит слова Кононова пресс-служба тульского клуба.

"Арсенал" набрал 7 очков после трех туров. В следующем матче, 8 августа, команда Кононова сыграет в гостях с «Балтикой».

Источник: https://youtu.be/2wVfQ0CjhjM

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
Олег Кононов
2
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лидер первой лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости