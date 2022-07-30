Полузащитник «Нефтехимика» Лайкин забил с центра поля на 90+6-й минуте матча первой лиги

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Полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин отличился голом в матче первой лиги против «Волги» (2:0).

Хавбек забил прямым ударом с центра поля, подхватив мяч после отскока. Гол 19-летнего россиянина пришелся на 90+6-ю минуту встречи.

Перед началом текузего сезона воспитанник «Спартака» Лайкин пополнил состав «Нефтехимика» на правах аренды.

Клуб из Нижнекамска поднялся на шестое место первой лиги, имея 4 очка после 3 туров.