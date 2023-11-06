«Арсенал» — «Родина»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Родину» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол забил Кирилл Большаков на 62-й минуте.

Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» с 26 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Родина» идет на 11-й строчке (21 очко).