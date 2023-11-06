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Сегодня, 01:53

«Черноморец» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Химки» победили «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

В составе подмосковной команды голами отметились Равиль Нетфуллин (31-я минута), Аршак Корян (пенальти, 72-я) и Тимур Касимов (90+1-я). Гол престижа на счету Шамиля Саадуева (35-я).

Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Химки» набрали 31 очко и вышли на 2-е место в турнирной таблице. «Черноморец» с 18 очками занимает 15-ю строчку.

Футбол
Первая лига
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
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 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
2
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
3
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
4
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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5.11 11:30
Тюмень – Сокол
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 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
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5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
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 - : -
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