«Черноморец» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Химки» победили «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

В составе подмосковной команды голами отметились Равиль Нетфуллин (31-я минута), Аршак Корян (пенальти, 72-я) и Тимур Касимов (90+1-я). Гол престижа на счету Шамиля Саадуева (35-я).

Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Химки» набрали 31 очко и вышли на 2-е место в турнирной таблице. «Черноморец» с 18 очками занимает 15-ю строчку.