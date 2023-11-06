«Черноморец» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Химки» победили «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
В составе подмосковной команды голами отметились Равиль Нетфуллин (31-я минута), Аршак Корян (пенальти, 72-я) и Тимур Касимов (90+1-я). Гол престижа на счету Шамиля Саадуева (35-я).
Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
«Химки» набрали 31 очко и вышли на 2-е место в турнирной таблице. «Черноморец» с 18 очками занимает 15-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
2
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
3
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
4
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
5
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|1 : 0
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|0 : 1
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1
Новости