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Сегодня, 15:58

Агент Сафонов — о жалобе по поводу его слов в адрес тренера «Шинника»: «Не собираюсь оправдываться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что «Шинник» подал на него обращение в ФНЛ и РФС за то, что он назвал тренера ярославцев «клоуном».

«Я считаю, что клоуном, кроме вратаря, была вся команда. Я не называл его клоуном, нигде не называл фамилию тренера. Я ж не обматерил их. Но когда команда забивает в свои ворота, а потом на всю страну показывают, как команда почти забивает себе второй, возникают свои эмоции. Кто-то написал, что надо меня наказать, да ради бога. Я приду, расскажу свою позицию. Я за чистый футбол», — сказал Сафонов «СЭ».

Агент также сказал, что всю жизнь любил Олега Попова, застал его карьеру. В его понимании, клоун — смешной человек, который вызывает улыбку и несет добро.

«Ну хотят подавать, пусть подают. Мне даже приятно, что будет рассуждать комиссия по этике, а не комиссия по договорным играм. Не понимаю, что команда, которая забивает себе первый гол и чуть не забила второй, имеет ко мне какие-то претензии. Просто они меня повеселили этими моментами. Ко мне какие вопросы? Если на заборе написано «хрен», не верь глазам своим. Я даже не собираюсь оправдываться. Хотя, если у нас в футболе самая большая проблема, что я высказался и назвал кого-то клоуном, я готов прийти в комиссию по этике. В свое время у Раневской была цитата: «Отпускайте всех идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать». Я ее уважаю, она была великой актрисой. Думаю, на нее можно до сих пор ссылаться», — добавил Сафонов.

Первая лига
ФК Шинник
Алексей Сафонов
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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