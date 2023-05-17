Гаджиев рассказал, что махачкалинское «Динамо» не сможет выкупить трансфер Гаджимурадова у «Урала»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем полузащитника команды Рамазана Гаджимурадова.
«По его будущему наш тренерский штаб должен принимать решение, нужен ли он нам. Решение также должен принимать «Урал», нужен он им или нет, от самого футболиста тоже зависит. Пока нет понимания по его будущему. Выкупить его трансфер? Для нас это неподъемные деньги», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.
Текущий сезон 25-летний Гаджимурадов проводит в «Динамо» на правах аренды из «Урала». Его арендное соглашение с махачкалинской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.
Махачкалинский клуб идет на 5-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|00:00
|
Балтика – Рубин
|- : -
|20.05
|00:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|00:00
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|00:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|21.05
|00:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|21.05
|00:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10