«Балтика» реализовала более 32 тысяч билетов на матч против «Рубина»

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян рассказал, сколько билетов продано на домашний матч 32-го тура первой лиги против «Рубина».

«Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше реализовать невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона и другие элементы безопасности. Также нужно учитывать места для прессы, которые считаются, и из этого формируется цифра 35 000 билетов. Если честно, были приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже сегодня в 10.30 по местному времени. Хочу поздравить команду и людей, которые работают в клубе, всех без исключения. Это лучшая награда для каждого за эти 4 года работы», — цитирует Аракеляна Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 20 мая и начнется в 21.30 по московскому времени. На данный момент «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 64 очка. «Рубин» с 62 очками расположился на 2-й позиции.