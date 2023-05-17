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Сегодня, 16:36

«Балтика» реализовала более 32 тысяч билетов на матч против «Рубина»

Алина Савинова
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Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян рассказал, сколько билетов продано на домашний матч 32-го тура первой лиги против «Рубина».

«Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше реализовать невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона и другие элементы безопасности. Также нужно учитывать места для прессы, которые считаются, и из этого формируется цифра 35 000 билетов. Если честно, были приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже сегодня в 10.30 по местному времени. Хочу поздравить команду и людей, которые работают в клубе, всех без исключения. Это лучшая награда для каждого за эти 4 года работы», — цитирует Аракеляна Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 20 мая и начнется в 21.30 по московскому времени. На данный момент «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 64 очка. «Рубин» с 62 очками расположился на 2-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/baltika-realizovala-bolee-32-tysyach-biletov-na-domashnii-match-pervoi-ligi-s-rubinom-251758/
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ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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