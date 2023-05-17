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Сегодня, 15:05

«Шинник» подал обращение в ФНЛ и РФС на агента Сафонова, который назвал тренера ярославцев «клоуном»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил корреспонденту «СЭ», что клуб подал обращение в ФНЛ и РФС по поводу комментария футбольного агента Алексея Сафонова в адрес исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Воецкого.

Ранее агент назвал Воецкого клоуном под одной из публикаций Telegram-канала Первой лиги.

«Мы написали обращение в адрес президента ФНЛ по этому вопросу. Здесь надо все проработать. По нашим данным, это написал посредник, аккредитованный РФС. Нужно доказать, что это он. Мы проинформировали ФНЛ и РФС о таком нарушении. Высказывание, на наш взгляд, оскорбительное в адрес нашего тренера. В том числе оно дискредитирует «Шинник». Это уже вопрос РФС. Мы попросили в нем разобраться», — сказал Кулаков «СЭ».

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
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 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
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10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
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 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
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 Велес 31 9 6 16 31-46 33
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