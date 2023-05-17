«Шинник» подал обращение в ФНЛ и РФС на агента Сафонова, который назвал тренера ярославцев «клоуном»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил корреспонденту «СЭ», что клуб подал обращение в ФНЛ и РФС по поводу комментария футбольного агента Алексея Сафонова в адрес исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Воецкого.

Ранее агент назвал Воецкого клоуном под одной из публикаций Telegram-канала Первой лиги.

«Мы написали обращение в адрес президента ФНЛ по этому вопросу. Здесь надо все проработать. По нашим данным, это написал посредник, аккредитованный РФС. Нужно доказать, что это он. Мы проинформировали ФНЛ и РФС о таком нарушении. Высказывание, на наш взгляд, оскорбительное в адрес нашего тренера. В том числе оно дискредитирует «Шинник». Это уже вопрос РФС. Мы попросили в нем разобраться», — сказал Кулаков «СЭ».