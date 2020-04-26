Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов опроверг слухи о том, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

— Сейчас есть модное слово «фейк». Не знаю, чем эта информация могла быть подкреплена. Мы чувствуем заботу со стороны нашего Совета учредителей клуба и руководства клуба. В этих сложнейших условиях идет постоянная работа, многое удается и просматриваются перспективы. Честно говоря, был удивлен этой информацией, которая, думаю, не соответствует действительности. Надеюсь, что как и всегда, возобладает здравый смысл, — приводит слова Побегалова официальная группа «Шинника» в социальной сети «ВКонтакте».

— Что вы имели в виду, говоря о просматриваемых перспективах?

— У «Шинника» из года в год одни и те же перспективы — уменьшать сумму долгов, выходить в «ноль» и добиваться максимальных результатов при тех вложениях, которые запланированы определенным образом.

— Короноварус так ли иначе уже сказался на финансовом состоянии многих клубов и их бюджеты будут только сокращаться. Если бюджет «Шинника» будет еще сокращен, то увидим ли мы больше собственных воспитанников?

— Такой вариант не исключен. Однако нужно трезво понимать, что такое резкое изменения курса однозначно приведет к снижению спортивных результатов. Хочу сказать, что независимо от коронавируса и некоторого недопонимания отдельных специалистов у тренерского состава «Шинника» всегда приятная головная боль, чтобы отобрать из молодежного состава максимальное количество футболистов и постараться дать им дорогу в профессиональный футбол.