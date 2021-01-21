Александр Алаев зарегистрирован кандидатом в президенты ФНЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента ФНЛ на выборах, которые пройдут 25 февраля, сообщает сайт лиги.

Такое решения приняла избирательная комиссия, состоящая из представителей ФНЛ, Российского футбольного союза и клубов-участников Олимп-ФНЛ, рассмотрев представленные рядом клубов документы, которые были признаны соответствующими избирательному регламенту РФС и уставу ФНЛ.

Напомним, что ранее регистрацию в качестве кандидата в президенты ФНЛ прошел исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.