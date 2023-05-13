«Алания» разгромила «Краснодар-2» со счетом 5:2
«Алания» в домашнем матче 31-го тура первой лиги разгромила «Краснодар-2» со счетом 5:2.
Нападающий Николай Гиоргобиани оформил хет-трик.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|10
|9
|23-23
|43
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
9
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
10
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
11
|Акрон
|30
|8
|15
|7
|30-32
|39
|
12
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|1 : 0
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|2 : 2
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|5 : 2
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|0 : 2
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|27
|1
|9
Новости