«Енисей» вырвал ничью у «Уфы», забив на 90+6-й минуте матча
«Уфа» дома сыграла вничью с «Енисеем» в матче 31-го тура первой лиги — 2:2.
Счет в матче открыл хавбек гостей Александр Канаплин, который отличился на 14-й минуте матча.
На 61-й минуте встречи счет сравнял полузащитник уфимцев Алексей Евсеев, реализовав 11-метровый удар.
На 90+1-й минуте встречи защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин забил мяч в свои ворота.
Через 5 минут нападающий «Енисея» Никита Глушков забил гол и спас свою команду от поражения.
«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков за 31 тур. «Енисей» находится на 4-м месте с 49 очками.
«Велес» с минимальным счетом обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Автором единственного гола стал Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 29-й минуте матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|10
|9
|23-23
|43
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
9
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
10
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
11
|Акрон
|30
|8
|15
|7
|30-32
|39
|
12
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|30
|5
|11
|14
|21-38
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|1 : 0
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|2 : 2
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|- : -
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|- : -
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|27
|1
|9