«Енисей» вырвал ничью у «Уфы», забив на 90+6-й минуте матча

«Уфа» дома сыграла вничью с «Енисеем» в матче 31-го тура первой лиги — 2:2.

Счет в матче открыл хавбек гостей Александр Канаплин, который отличился на 14-й минуте матча.

На 61-й минуте встречи счет сравнял полузащитник уфимцев Алексей Евсеев, реализовав 11-метровый удар.

На 90+1-й минуте встречи защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин забил мяч в свои ворота.

Через 5 минут нападающий «Енисея» Никита Глушков забил гол и спас свою команду от поражения.

«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков за 31 тур. «Енисей» находится на 4-м месте с 49 очками.

«Велес» с минимальным счетом обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Автором единственного гола стал Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 29-й минуте матча.