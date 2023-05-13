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Сегодня, 15:55

«Енисей» вырвал ничью у «Уфы», забив на 90+6-й минуте матча

Виталий Косик
Корреспондент
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«Уфа» дома сыграла вничью с «Енисеем» в матче 31-го тура первой лиги — 2:2.

Счет в матче открыл хавбек гостей Александр Канаплин, который отличился на 14-й минуте матча.

На 61-й минуте встречи счет сравнял полузащитник уфимцев Алексей Евсеев, реализовав 11-метровый удар.

На 90+1-й минуте встречи защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин забил мяч в свои ворота.

Через 5 минут нападающий «Енисея» Никита Глушков забил гол и спас свою команду от поражения.

«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков за 31 тур. «Енисей» находится на 4-м месте с 49 очками.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:2
Енисей

«Велес» с минимальным счетом обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Автором единственного гола стал Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 29-й минуте матча.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:0
СКА-Хабаровск
Футбол
Первая лига
ФК Велес
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
9
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
10
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
11
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
12
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 - : -
13.05 16:00
Волга – Балтика
 - : -
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 18:00
Рубин – Акрон
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