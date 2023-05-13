«Балтика» на выезде обыграла «Волгу»

«Балтика» на выезде обыграла «Волгу» в матче 31-го тура первой лиги — 2:0.

Забитыми голами отметились нападающие Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 64 очка. «Волга» располагается на 17-й строчке — 26 очков.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Рубином» 20 мая. «Волга» встретится с махачкалинским «Динамо» в этот же день.