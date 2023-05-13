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Сегодня, 18:01

«Балтика» на выезде обыграла «Волгу»

Мария Гусева
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«Балтика» на выезде обыграла «Волгу» в матче 31-го тура первой лиги — 2:0.

Забитыми голами отметились нападающие Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 64 очка. «Волга» располагается на 17-й строчке — 26 очков.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Рубином» 20 мая. «Волга» встретится с махачкалинским «Динамо» в этот же день.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 16:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:2
Балтика

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Волга (Ульяновск)
0
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Неделя

«Алания» разгромила «Краснодар-2» со счетом 5:2
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
9
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
10
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
11
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
12
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 5 : 2
13.05 16:00
Волга – Балтика
 0 : 2
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 - : -
14.05 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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Гедеон Гузина

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Шинник

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Велес

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