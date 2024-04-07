«Акрон» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Акрон» обыграл «Торпедо» (2:1) в домашнем матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Акрон» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Химки». «Торпедо» располагается на 11-й строчке (31).