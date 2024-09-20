Магнус Карлсен высказался против возвращения флага россиянам. Что нашло на звезду шахмат?

Норвежский гроссмейстер прислушался к мнению человека, признанного в России иноагентом, террористом и экстремистом.

Что случилось?

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против снятия всех санкций с российской и белорусской шахматных федераций. 16-й чемпион мира заявил об этом во время церемонии награждения, на которой ему вручили приз лучшему шахматисту с момента основания ФИДЕ в 1924 году. Награда была вручена президентом ФИДЕ россиянином Аркадием Дворковичем.

«Конечно же, я рад получить эту награду, но считаю, что карьера Гарри Каспарова* (признан иноагентом решением Минюста РФ, а также внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») сложилась лучше, чем у меня. Уверен, что он воспользовался бы возможностью, чтобы посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации. Я тоже хочу сделать такое заявление», — заявил Карлсен.

В июне ФШР пытались исключить

В сравнении с остальными видами спорта в шахматном мире у России все оставалось относительно неплохо. Хотя без ограничений не обошлось — россиянам запретили участвовать в командных соревнованиях, а к личным допустили только в нейтральном статусе. Кроме того, нашей стране запретили проводить крупные международные турниры и перенесли в Индию шахматную Олимпиаду-2022. Тем не менее все наши игроки могли участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

В июне 2024 года ситуация с санкциями достигла критической точки — Федерацию шахмат России отстранили на два года решением этической комиссии после жалобы Федерации шахмат Украины из-за проведения турниров на новых территориях РФ. При этом отстранение должно было вступить в силу через три года и не затрагивало права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР. То есть российские шахматисты продолжили бы играть в нейтральном статусе.

«Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам и продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов. Этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия», — заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Фото Global Look Press

ФШР контратакует

Россия не стала мириться с дискриминационным решением и подала апелляцию. 13 сентября Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации удовлетворила запрос ФШР, заменив двухлетний бан штрафом в 45 тысяч евро. Теперь ФШР может развить пусть и условный, но все-таки успех. В августе президент Киргизского шахматного союза Бабур Тольбаев предложил ФИДЕ вернуть российским и белорусским игрокам полноценное право выступать на соревнованиях с флагом, а ФШР — право проводить большие турниры. Этот вопрос рассмотрят на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

«Речь не только о том, чтобы вернуть всем нашим сборным право участия в международных стартах, вернуть нашим спортсменам флаг и гимн, но восстановить право России организовывать и проводить крупнейшие турниры под эгидой ФИДЕ», — рассказывал в интервью «СЭ» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Если ФШР удастся полностью восстановиться в правах, это будет одной из самых крупных побед российского спорта с 2022 года. И, возможно, позитивный импульс для других, все еще отстраненных или ограниченных национальных федераций.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Позиция Карлсена

Весной 2022 год Карлсен, представляющий крайне недружественную России страну, неожиданно высказался против дисквалификации Сергея Карякина. Российский гроссмейстер решением той же этической комиссии ФИДЕ получил отстранение на полгода за поддержку СВО. «Я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Не уверен. Мы дали ему именно то, чего он хотел. Сергей хотел быть жертвой «санкционной тирании Запада». Теперь Карякин может рассказывать об этом дома — и это хорошо работает. Мы сами помогли ему в этом. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы помогли ему стать мучеником», — говорил тогда звездный норвежец.

Правда, уже в феврале 2023-го Магнус ужесточил свою позицию. «Вначале я, наверное, был большим сторонником, чем многие, того, что нужно хорошо подумать, прежде чем банить людей, особенно учитывая, что вы не знаете, какие долгосрочные последствия это будет иметь, — заявил Карлсен в эфире TV 2. — Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я, может быть, все больше убеждаюсь, что, может быть, русским не стоит играть. Но такие решения принимаю не я».

На заре карьеры Магнуса Гарри Каспаров* (признан иноагентом решением Минюста РФ, а также внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») помогал норвежцу, так что многие считают 13-го чемпиона мира учителем Карлсена. Сам Магнус говорил, что считает своего бывшего наставника величайшим шахматистом в истории. При этом сам уроженец Баку давно уехал из России, занимается политической деятельностью в США и крайне негативно отзывается о наших нынешних властях. За это он и получил свой нынешний статус.