Амаралу не нужны Глушенков, Кордоба и Глебов. Он строит стерильный «Спартак» — и это путь в никуда
После матча с «Крыльями Советов» Томаш Амарал отчитался о своей работе в летнее трансферное окно. Работе, которую португалец в Москве фактически осваивает с нуля, ведь в «Бенфике» специалист никогда не занимался подбором игроков и не отвечал за спортивный вектор клуба — Томаш был лишь винтиком в хорошо отлаженном механизме гранда, где уже есть работающая система.
Это уже второе трансферное окно, в течение которого Амарал вместе со своим помощником Пинту пытаются собрать конкурентоспособный состав для народной команды. Какая у них тактика? «Спартак» тратит много денег, не берет или отпускает тех, кто не хочет играть за ромбик, и избегает игроков со сложным характером. Для сравнения, «Зенит» делает все наоборот — и из года в год добивается результата.
Там не боятся покупать Глушенкова со сложным характером (по моей информации, Максим на самом деле был не против перехода — этот вариант исключил именно клуб, а не игрок), вытаскивают из Москвы еще более противоречивого Соболева, переплачивает за русских и привозит качественных иностранцев, которые сразу делают разницу на поле. Амаралу есть чему поучиться у менеджеров из Питера. Потому что ни о какой борьбе с главным гегемоном РПЛ для красно-белых прямо сейчас не можно быть и речи.
Если бы Амарал и менеджеры «Лукойла» перестали играть в мушкетеров, тыча пальцем, как шпагой, в ромбик на груди, то «Спартак» стал бы гораздо сильнее. Любая команда из первой восьмерки будет претендовать на золото с Глушенковым и Пиняевым, а также Глебовым (не взять его только из-за конкуренции с Умяровым — вы серьезно?) и Кордобой. Но вместо них за «Спартак» играют Виллиан Жозе, Маркиньос, Барко, Мангаш и Абена. Как говорится, почувствуйте разницу.
Из программного интервью спортивного директора мы узнали, что клуб отказался от приобретения по-настоящему сильных футболистов. А еще — что Амарал никогда не обещал титулов, но считает, что для красно-белых существует только первое место. При этом свою работу португалец оценивает в семь баллов из десяти.
Будет очень обидно, если эта семерка до зимы превратиться в четверку, а «Спартак» к перерыву в чемпионате уже не будет претендовать на что-то серьезное. Главным пострадавшим в таком случае окажется Деян Станкович, но он, в отличие от Амарала, сможет все исправить в будущем.
Амарал и «Лукойл» строят стерильный «Спартак», не обращая внимания на рвущейся к шестому чемпионству «Зенит». Разрыв в классе между Питером и Москвой увеличивается с каждым годом — и с таким подходом, как у португальца, этот процесс не остановить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1