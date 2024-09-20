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Амаралу не нужны Глушенков, Кордоба и Глебов. Он строит стерильный «Спартак» — и это путь в никуда

Спортивный директор «Спартака» Амарал отчитался за летнее трансферное окно
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Джон Кордоба, Томаш Амарал, Данил Глебов.
Фото Александр Федоров «СЭ»; Александр Ступников, ФК «Спартак»; Зураб Джавахадзе, «Известия»
Максим Алланазаров — о выступлении спортивного директора красно-белых.

После матча с «Крыльями Советов» Томаш Амарал отчитался о своей работе в летнее трансферное окно. Работе, которую португалец в Москве фактически осваивает с нуля, ведь в «Бенфике» специалист никогда не занимался подбором игроков и не отвечал за спортивный вектор клуба — Томаш был лишь винтиком в хорошо отлаженном механизме гранда, где уже есть работающая система.

Томаш Амарал. «Спартаку» лучше без Соболева". Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах

Это уже второе трансферное окно, в течение которого Амарал вместе со своим помощником Пинту пытаются собрать конкурентоспособный состав для народной команды. Какая у них тактика? «Спартак» тратит много денег, не берет или отпускает тех, кто не хочет играть за ромбик, и избегает игроков со сложным характером. Для сравнения, «Зенит» делает все наоборот — и из года в год добивается результата.

Там не боятся покупать Глушенкова со сложным характером (по моей информации, Максим на самом деле был не против перехода — этот вариант исключил именно клуб, а не игрок), вытаскивают из Москвы еще более противоречивого Соболева, переплачивает за русских и привозит качественных иностранцев, которые сразу делают разницу на поле. Амаралу есть чему поучиться у менеджеров из Питера. Потому что ни о какой борьбе с главным гегемоном РПЛ для красно-белых прямо сейчас не можно быть и речи.

Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы Амарал и менеджеры «Лукойла» перестали играть в мушкетеров, тыча пальцем, как шпагой, в ромбик на груди, то «Спартак» стал бы гораздо сильнее. Любая команда из первой восьмерки будет претендовать на золото с Глушенковым и Пиняевым, а также Глебовым (не взять его только из-за конкуренции с Умяровым — вы серьезно?) и Кордобой. Но вместо них за «Спартак» играют Виллиан Жозе, Маркиньос, Барко, Мангаш и Абена. Как говорится, почувствуйте разницу.

Из программного интервью спортивного директора мы узнали, что клуб отказался от приобретения по-настоящему сильных футболистов. А еще — что Амарал никогда не обещал титулов, но считает, что для красно-белых существует только первое место. При этом свою работу португалец оценивает в семь баллов из десяти.

Томаш Амарал. Амарал — пока провал. Рабинер — о ключевых решениях спортивного директора «Спартака»

Будет очень обидно, если эта семерка до зимы превратиться в четверку, а «Спартак» к перерыву в чемпионате уже не будет претендовать на что-то серьезное. Главным пострадавшим в таком случае окажется Деян Станкович, но он, в отличие от Амарала, сможет все исправить в будущем.

Амарал и «Лукойл» строят стерильный «Спартак», не обращая внимания на рвущейся к шестому чемпионству «Зенит». Разрыв в классе между Питером и Москвой увеличивается с каждым годом — и с таким подходом, как у португальца, этот процесс не остановить.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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