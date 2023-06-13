«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Хубаевым

Полузащитник Давид Хубаев стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Он является воспитанником футбольной школы «Юность». Первым профессиональным клубом футболиста стал «Губкин».

За всю свою карьеру полузащитник отыграл шесть сезонов первой лиге, провел 160 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.