«Алания» и еще ряд клубов проявляют интерес к полузащитнику «Уфы» Касинтуре

Минимум два клуба первой лиги проявляют предметный интерес к полузащитнику Эгашу Касинтуре, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Алания» уже сделала игроку предложение, причем на гораздо лучших условиях, чем у 25-летнего футболиста из Анголы были в «Уфе». Также Касинтура находится в списках потенциальных новичков «Акрона». Помимо того, у хавбека есть варианты за пределами России. В частности, его хотел бы видеть у себя армянский «Урарту».

В сезоне-2022/23 25-летний анголец провел в составе «Уфы» 35 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.