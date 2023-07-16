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Сегодня, 18:54

«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче 1-го тура первой лиги

Мария Гусева
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«Акрон» на своем поле обыграл «КАМАЗ» в матче 1-го тура первой лиги — 2:0.

У тольяттинского клуба дублем отметился нападающий Антон Килин. Форвард отличился на 36-й и 45+1-й минутах встречи.

Во втором туре ФНЛ «Акрон» на выезде сыграет с «Волгарем» 23 июля. «КАМАЗ» на своем поле примет «Кубань» в этот же день.

Россия. ФНЛ. 1-й тур
16 июл, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК КАМАЗ
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
2
 Акрон 1 1 0 0 2-0 3
3
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
8
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
9
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
10
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
11
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
12
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
14
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
16
 КАМАЗ 1 0 0 1 0-2 0
17
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
18
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 2 : 0
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
Игорь Лебеденко

Игорь Лебеденко

Торпедо М

 1
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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо

 1 0 1
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Акрон

 1 0 1
Руслан Аюкин

Руслан Аюкин

КАМАЗ

 1 0 1
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