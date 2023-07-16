«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче 1-го тура первой лиги

«Акрон» на своем поле обыграл «КАМАЗ» в матче 1-го тура первой лиги — 2:0.

У тольяттинского клуба дублем отметился нападающий Антон Килин. Форвард отличился на 36-й и 45+1-й минутах встречи.

Во втором туре ФНЛ «Акрон» на выезде сыграет с «Волгарем» 23 июля. «КАМАЗ» на своем поле примет «Кубань» в этот же день.