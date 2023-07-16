Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:42

Хомуха — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «По самоотдаче и борьбе к ребятам нет претензий»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:2) в первом туре первой лиги.

«Сегодня ребята сыграли неплохо, выполнили установку, — сказал Хомуха на пресс-конференции. — По самоотдаче, по борьбе к ребятам нет никаких претензий. Хотелось бы, конечно, поправить реализацию. У футболистов «СКА-Хабаровска» исполнительское мастерство оказалось выше, чем у наших. А в целом количество созданных нами моментов не сильно уступало моментам соперника».

Во 2-м туре «СКА-Хабаровск» дома примет «Тюмень» 23 июля. «Шинник» сыграет на выезде с «Соколом» 23-го числа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r21zJlPmVHQ
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Шинник
0
Читайте также
Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабурин: «Решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
2
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
3
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
4
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
6
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
7
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
16
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
17
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
18
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 2 : 0
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
Г
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
Игорь Лебеденко

Игорь Лебеденко

Торпедо М

 1
Роман Юзепчук

Роман Юзепчук

Торпедо М

 1
Вся статистика
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо

 1 0 1
Егор Бабурин

Егор Бабурин

Торпедо М

 1 0 1
Дмитрий Бегун

Дмитрий Бегун

СКА-Хабаровск

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости