Агент Волкова заявил, что переговоры с «Химками» находятся в финальной стадии
Футбольный агент Виталий Леденев заявил, что переговоры с «Химками» о переходе Захара Волкова близки к завершению.
«Переговоры с «Химками» в финальной стадии, все должно быть нормально», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».
25-летний белорусский защитник Захар Волков покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе «Химок» он выступал с 2021 по 2022 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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11 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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