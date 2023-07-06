Агент Волкова заявил, что переговоры с «Химками» находятся в финальной стадии

Футбольный агент Виталий Леденев заявил, что переговоры с «Химками» о переходе Захара Волкова близки к завершению.

«Переговоры с «Химками» в финальной стадии, все должно быть нормально», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

25-летний белорусский защитник Захар Волков покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе «Химок» он выступал с 2021 по 2022 год.