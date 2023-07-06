Скворцов подписал контракт с «Химками» на сезон

Защитник Лев Скворцов проведет предстоящий сезон в «Химках», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, казахстанский защитник подписал контракт с «Химками» на один сезон. Отмечается, что в зависимости от результатов выступления клуба в Первой лиге будет принято решение о будущем футболиста.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Химки» восемь матчей и не отметился результативными действиями.