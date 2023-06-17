Агент Маркоса Гильерме заявил, что игрок останется в «Химках» на следующий сезон

Футбольный агент Эмрах Акчаай рассказал о будущем своего клиента, нападающего подмосковных «Химок» Маркоса Гильерме.

«Маркос продолжит выступать в «Химках» в следующем сезоне. Решение принято», — приводит слова Акчаайа Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» напрямую вылетели из премьер-лиги. «Химки» одержали всего четыре победы в сезоне.

В минувшем сезоне 27-летний бразилец провел за «Химки» 10 матчей и забил один мяч.