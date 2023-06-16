Манелов подписал контракт с «Торпедо» на три года

Московское «Торпедо» выкупило Ираклия Манелова у «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт рассчитан на три года.

Во второй части сезона-2022/23 20-летний нападающий провел в составе «Арсенала» на правах аренды. Всего в минувшем сезоне Ираклий Манелов провел 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету девять матчей в РПЛ и одна встреча в FONBET Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро Его контакт с «Краснодаром» действовал до 30 июня 2024 года.