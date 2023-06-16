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Сегодня, 20:51

Манелов подписал контракт с «Торпедо» на три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московское «Торпедо» выкупило Ираклия Манелова у «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт рассчитан на три года.

Во второй части сезона-2022/23 20-летний нападающий провел в составе «Арсенала» на правах аренды. Всего в минувшем сезоне Ираклий Манелов провел 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету девять матчей в РПЛ и одна встреча в FONBET Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро Его контакт с «Краснодаром» действовал до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/manelov-pereshel-v-torpedo-kontrakt-na-3-goda/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Ираклий Манелов
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
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3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
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Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
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