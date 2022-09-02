Агент Самошникова о неудачных переговорах с «Динамо»: «Не договорились финансово. Проблема встала в сумме»

Анар Ибрагимов, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Динамо».

«На сегодняшний день футболист находится в расположении «Рубина». У него все в порядке со здоровьем. Готовится к матчу с «Аланией». Илья пропустил игру с «КАМАЗом» из-за того, что был в расположении «Динамо», в среду должен был дебютировать в матче против «Ростова». Почему сорвался трансфер? В прессе много слухов по этому трансферу: кто-то пишет, что финансово не договорились, кто-то пишет, что из-за проблем со здоровьем. Я говорю из первых уст: не договорились финансово. Проблема встала в сумме», — приводит слова Ибрагимова Eurostavka.ru.

24-летний Самошников должен был перейти в «Динамо», но трансфер не состоялся. По информации «СЭ», московский клуб отказался платить 3 миллиона евро за защитника.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.