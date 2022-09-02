Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:23

Агент Самошникова о неудачных переговорах с «Динамо»: «Не договорились финансово. Проблема встала в сумме»

Агент Самошникова заявил, что трансфер защитника из «Рубина» в «Динамо» сорвался из-за финансов
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Анар Ибрагимов, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Динамо».

«На сегодняшний день футболист находится в расположении «Рубина». У него все в порядке со здоровьем. Готовится к матчу с «Аланией». Илья пропустил игру с «КАМАЗом» из-за того, что был в расположении «Динамо», в среду должен был дебютировать в матче против «Ростова». Почему сорвался трансфер? В прессе много слухов по этому трансферу: кто-то пишет, что финансово не договорились, кто-то пишет, что из-за проблем со здоровьем. Я говорю из первых уст: не договорились финансово. Проблема встала в сумме», — приводит слова Ибрагимова Eurostavka.ru.

24-летний Самошников должен был перейти в «Динамо», но трансфер не состоялся. По информации «СЭ», московский клуб отказался платить 3 миллиона евро за защитника.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/agent-samoshnikova-o-transfere-ili-v-dinamo
Илья Самошников
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
2
Читайте также
Ефимова похвасталась новым украшением в откровенном платье
Что полезнее: 100 граммов водки или 100 граммов вина?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гаджиев не уверен, что приход Гогниева на пост главного тренера «Химок» принесет результат
«Рубин» объявил о подписании контракта с Дзагоевым
Работал с Абаскалем, тренировался с Гвардиолой. Кто такой Фернандес, который заменит в «Спартаке» Мозеса
Урунов стал игроком «Урала»
В «Урале» подтвердили переговоры с Уруновым
Остон Урунов покинул «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попов о поражении тульскому «Арсеналу»: «Если «Уфа» будет продолжать также играть, результат придет»

Форвард «Гомеля» Раймонд Адеола перешел в «Родину» из российской первой лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 7 5 2 0 13-4 17
2
 Балтика 7 4 2 1 13-8 14
3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
5
 Рубин 7 3 3 1 12-7 12
6
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
7
 Енисей 7 3 3 1 11-10 12
8
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
9
 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
10
 СКА-Хаб. 7 2 2 3 11-10 8
11
 Шинник 7 2 2 3 10-10 8
12
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
13
 Кубань 7 2 1 4 8-10 7
14
 Краснодар-2 7 2 1 4 5-8 7
15
 Велес 7 2 0 5 6-11 6
16
 Родина 7 1 3 3 6-9 6
17
 Волга 7 1 1 5 6-14 4
18
 Акрон 7 1 1 5 5-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 16:00
Уфа – Арсенал
 0 : 2
4.09 11:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
4.09 16:00
Родина – Краснодар-2
 - : -
4.09 17:00
КАМАЗ – Балтика
 - : -
4.09 17:00
Волга – Велес
 - : -
4.09 18:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
4.09 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
4.09 18:00
Рубин – Алания
 - : -
4.09 19:00
Кубань – Волгарь
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
Константин Кертанов

Константин Кертанов

Велес

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 6 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости