Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в ретро-матче памяти Садырина

Легенды ЦСКА одержали победу над «Зенитом» со счетом 3:1 в ретро-матче легенд памяти Павла Федоровича Садырина.

Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

В составе красно-синих голы забили Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. У сине-бело-голубых автором единственного забитого мяча стал Максим Астафьев.