Агент игрока «Спартака» Оганесяна отреагировал на новости об интересе к его клиенту клубов РПЛ

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака-2» Степана Оганесяна, отреагировал на новость о том, что его клиентом интересуется «Динамо», «Ахмат» и «Нижний Новгород».

«Для Степана приоритет это «Спартак», а потом будет видно, что будет дальше», — приводит слова Маньякова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, московское «Динамо» вероятно сделает Оганесяну предложение в межсезонье.

В нынешнем сезоне 21-летний Оганесян забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за «Спартак-2» в ФНЛ.

Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает трансферную стоимость игрока в 450 тысяч евро.