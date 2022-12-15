Агент Самошникова: «Есть интерес от клубов РПЛ, в феврале обращались из Европы»

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока не могу дать информацию насчет будущего Самошникова, нужно пару дней, у него действующий контракт, конкретики никакой нет. Есть интерес к Илье от клубов РПЛ. Каждое трансферное окно кто-то интересуется им — летом сорвался переход в «Динамо», например. Зимой также обращались клубы из Европы, были предварительные переговоры в феврале, если я не ошибаюсь.

Так как у моего клиента контракт, дальнейшие моменты должны были согласовываться с руководством «Рубина», если появляется конкретика. Были контакты в феврале, но все решают клубы между собой, а потом уже включаемся мы с игроком, когда команды достигают договоренности», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне первой лиги Самошников сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.