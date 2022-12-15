Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:02

Агент Самошникова: «Есть интерес от клубов РПЛ, в феврале обращались из Европы»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока не могу дать информацию насчет будущего Самошникова, нужно пару дней, у него действующий контракт, конкретики никакой нет. Есть интерес к Илье от клубов РПЛ. Каждое трансферное окно кто-то интересуется им — летом сорвался переход в «Динамо», например. Зимой также обращались клубы из Европы, были предварительные переговоры в феврале, если я не ошибаюсь.

Так как у моего клиента контракт, дальнейшие моменты должны были согласовываться с руководством «Рубина», если появляется конкретика. Были контакты в феврале, но все решают клубы между собой, а потом уже включаемся мы с игроком, когда команды достигают договоренности», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне первой лиги Самошников сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» не отрицают возможное возвращение Гаранина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости