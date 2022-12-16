Гендиректор «Балтики» рассказал, что в прошлом году к Игнашевичу был интерес из РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился мнением об интересе российских клубов к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

«Я ни с кем не общался. Но мне известно, что в прошлом году к нему был интерес из премьер-лиги. В этом смысле Сергей прагматичен. Он понимает, что ему надо выполнить задачу, для него как для молодого специалиста это важно. Это строчка в резюме, это опыт, которого у него еще нет. Ему нужно сейчас набивать шишки. Даже за этот год, который он провел здесь, он получил очень большой тренерский опыт и прибавил на глазах», — цитирует Волженкина Metaratings.ru.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Вместе с ним команда провела 48 матчей, одержав 23 победы. В этом сезоне первой лиги после 20 туров «Балтика» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу.