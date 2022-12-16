Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:18

Гендиректор «Балтики» рассказал, что в прошлом году к Игнашевичу был интерес из РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился мнением об интересе российских клубов к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

«Я ни с кем не общался. Но мне известно, что в прошлом году к нему был интерес из премьер-лиги. В этом смысле Сергей прагматичен. Он понимает, что ему надо выполнить задачу, для него как для молодого специалиста это важно. Это строчка в резюме, это опыт, которого у него еще нет. Ему нужно сейчас набивать шишки. Даже за этот год, который он провел здесь, он получил очень большой тренерский опыт и прибавил на глазах», — цитирует Волженкина Metaratings.ru.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Вместе с ним команда провела 48 матчей, одержав 23 победы. В этом сезоне первой лиги после 20 туров «Балтика» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-baltiki-volzhenkin-v-proshlom-godu-k-ignashevichu-byl-interes-iz-rpl-1440229/
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как освоить новую профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Самошникова: «Есть интерес от клубов РПЛ, в феврале обращались из Европы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости