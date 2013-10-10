Веретенников возвращается в "Ротор"
Легенда волгоградского футбола, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников возвращается в тренерский штаб "Ротора". Он займет должность старшего тренера в штабе Федора Щербаченко. С завтрашнего дня Веретенников приступит к исполнению своих обязанностей.
– Мы встретились сегодня с Олегом, пообщались, – приводит официальный сайт "Ротора" слова вице-президента "Ротора" Рохуса Шоха. – Пришли к единому мнению, что главное для всех нас – это "Ротор" и его будущее. Сегодня я хочу сказать – Олег, с возвращением в родной клуб!
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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