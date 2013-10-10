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Веретенников возвращается в "Ротор"

10 октября 2013, 18:35
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Легенда волгоградского футбола, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников возвращается в тренерский штаб "Ротора". Он займет должность старшего тренера в штабе Федора Щербаченко. С завтрашнего дня Веретенников приступит к исполнению своих обязанностей.

– Мы встретились сегодня с Олегом, пообщались, – приводит официальный сайт "Ротора" слова вице-президента "Ротора" Рохуса Шоха. – Пришли к единому мнению, что главное для всех нас – это "Ротор" и его будущее. Сегодня я хочу сказать – Олег, с возвращением в родной клуб!

Дополнительная информация:

rotor-fc.com

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