«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России московское «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» (3:0).

Голы забивали Константин Тюкавин, Никола Моро и Роман Евгеньев.

«Динамо» набрало шесть очков и выиграло свою группу. Команда вышла в 1/8 финала. «Оренбург» с тремя очками стал вторым. На последнем месте ставропольское «Динамо» (ноль очков).

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 11

«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Тюкавин, 8 (0:1). Моро, 81 (0:2). Евгеньев, 87 (0:3).

«Оренбург»: Полетаев, Козлов (Малых, 69), Гойкович, Стаматов (Сычевой, 75), Аюпов, Эктов, Миронов, Шаболин (Титков, 47), Корян (Бидловский, 80), Прудников, Диалло (Фамейе, 46).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Кутицкий, Грулев (Игбун, 83), Шиманьски (Фомин, 46), Захарян (Моро, 72), Нжи (Макаров, 58), Тюкавин (Гладышев, 83).

Предупреждения: Аюпов, 20. Стаматов, 38. Прудников, 52.

Судья: Цыганок (Владивосток).

26 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».