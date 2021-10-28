Силкин: «Динамо» и ЦСКА становятся претендентами на победу в Кубке России»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвел итоги матча группового турнира Кубка России с лидером ФНЛ-1 «Оренбургом» (3:0).
— «Динамо» и ЦСКА уверенно прошли дальше и теперь становятся претендентами на трофей, — сказал «Известиям» Силкин. — Радует, что динамовцы качественно провели встречу с лидером первого дивизиона очень крепким «Оренбургом». Были опасения насчет этой игры, но команда Сандро Шварца их развеяла. А остальные три победителя из числа клубов РПЛ изначально слишком превосходили в классе соперников и могли проиграть только из-за недонастроя.
Начиная с 1/8 финала Кубок России будет проходить в формате игр на вылет. Матчи этой стадии состоятся в марте. Кто с кем сыграет, определит жребий.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1242002/aleksei-fomin/do-16-ti-opredelilsia-sostav-osnovnoi-setki-kubka-rossii
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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