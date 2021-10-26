Бохинен о матче с «Металлургом»: «Постараемся забить побольше мячей»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России с липецким «Металлургом».

«Мы должны подойти к этой встрече, как к любой другой. Это хорошая возможность для футболистов, которые получают не так много времени в чемпионате. Постараемся забить побольше мячей и получить удовольствие от игры», — приводит слова Бохинена официальный страница московского клуба в Twitter.

Первый из трех выездных матчей подряд проводим сегодня в Липецке



? #МеталлургЦСКА

? #БетситиКубокРоссии

? 17:00 мск

? Стадион Металлург (Липецк)

? Матч ТВ pic.twitter.com/IdkR0ZEqYz — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2021

Встреча ЦСКА с «Металлургом» состоится 26 октябя в Липецке. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.