Бохинен о матче с «Металлургом»: «Постараемся забить побольше мячей»
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России с липецким «Металлургом».
«Мы должны подойти к этой встрече, как к любой другой. Это хорошая возможность для футболистов, которые получают не так много времени в чемпионате. Постараемся забить побольше мячей и получить удовольствие от игры», — приводит слова Бохинена официальный страница московского клуба в Twitter.
Встреча ЦСКА с «Металлургом» состоится 26 октябя в Липецке. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.
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