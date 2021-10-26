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Бохинен о матче с «Металлургом»: «Постараемся забить побольше мячей»

12:40
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России с липецким «Металлургом».

«Мы должны подойти к этой встрече, как к любой другой. Это хорошая возможность для футболистов, которые получают не так много времени в чемпионате. Постараемся забить побольше мячей и получить удовольствие от игры», — приводит слова Бохинена официальный страница московского клуба в Twitter.

Встреча ЦСКА с «Металлургом» состоится 26 октябя в Липецке. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1452907157968592899

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