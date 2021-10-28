Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 2 ноября

Жеребьевка 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится 2 ноября, сообщает официальный сайт РФС.

В мероприятии примут участие Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и Александр Ширко. Жеребьевка начнется в 19.00 (мск), телеканал «Матч ТВ» покажет ее в прямом эфире.

В 1/8 финала примут участие 11 победителей элитного группового раунда: «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань» и «Балтика», а также пять лучших команд по итогам Тинькофф РПЛ-2020/21: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

Жеребьевка 1/8 финала будет состоять из двух раундов. В первом слепым жребием для равномерного формирования пар соперников в первую корзину с пятью лучшими командами добавляются три клуба, занявшие первые места в элитном групповом раунде. Из каждой корзины поочередно достается по одному шару с названием клубов для формирования восьми пар. В 1/8 финала хозяевами будут команды из первой корзины.