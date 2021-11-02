Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Бистрович: «Через несколько дней нам играть против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной»

21:11
Теги:

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о следующем сопернике в БЕТСИТИ Кубке России. На стадии 1/8 финала московская команда сыграет с «Сочи».

«Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Все будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нем как можно лучше», — приводит слова Бистровича сайт ЦСКА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/kristijan-bistrovic-poslednie-goddva-sochi-vyglyadit-ochen-khorosho/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры