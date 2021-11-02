Бистрович: «Через несколько дней нам играть против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о следующем сопернике в БЕТСИТИ Кубке России. На стадии 1/8 финала московская команда сыграет с «Сочи».
«Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Все будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нем как можно лучше», — приводит слова Бистровича сайт ЦСКА.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/kristijan-bistrovic-poslednie-goddva-sochi-vyglyadit-ochen-khorosho/
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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