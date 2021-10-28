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Гончаренко: «Наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» — дерби»

12:45
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражении от «Кубани» (0:3) в матче 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» — дерби», — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу «Краснодара». - Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, которые могут сыграть, как за тебя, так и против. К сожалению, мы не смогли остановить этот вал, который прошел против нас — гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка. Такие игры случаются, когда тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается».

В 1/8 финала Кубка России примут участие 16 клубов: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», «Нижний Новгород», «Алания», «Балтика», «Енисей», КАМАЗ, «Кубань», «Ротор» и «Чайка». Жеребьевка состоится 2 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=yZnB3rSKyBg

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры