В «Кубани» прокомментировали разгромную победу над «Краснодаром» в БЕТСИТИ Кубке России

Заместитель генерального директора «Кубани» по спортивным вопросам Эдуард Сафонов прокомментировал «СЭ» победу над «Краснодаром» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России (3:0).

«Готовились к этому матчу как обычно, — сказал Сафонов «СЭ». — Мы стремимся к победе в каждой игре, всегда хотим выигрывать. Понятно, что вокруг этой встречи был большой ажиотаж. Это естественно и абсолютно нормально. Все-таки дерби, соперник очень статусный, топ-клуб РПЛ. Конечно, он был фаворитом. Но тем и хорош футбол, что здесь возможно все. Причем и по счету, и по игре мы победили очень уверенно. Все по делу. Можно только поздравить и поблагодарить тренерский штаб, ребят и, самое главное, наших болельщиков. Всех, кто переживал в этот вечер за нашу команду. Можно ли назвать эту победу исторической для «Кубани»? В определенной степени, безусловно, да. Эта игра в любом случае запомнится и станет частью истории, возможно, даже отправной точкой новой «Кубани». Не хочется забегать вперед, предстоит еще очень много кропотливой работы, все понимают это, но данной победой мы доказали, что находимся на правильном пути. Это бесспорно».

Также Сафонов рассказал, какие задачи будут у «Кубани» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Было бы неправильно о чем-то громко объявлять сейчас, что-то афишировать. По большому счету нам нет смысла разделять Кубок и чемпионат. Есть каждая следующая игра. Она самая важная, самая ответственная, и нужно стараться выиграть именно ее. Будем исходить именно из этого, а дальше посмотрим, что получится в итоге», — сказал он.

«Кубань» вышла в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 2 ноября.