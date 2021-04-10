Федотов объяснил, какие ошибки «Сочи» привели к двум голам Смолова

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» объяснил, какие ошибки его команды привели к двум красивым голам форварда «Локомотива» Федора Смолова, решившим исход кубкового четвертьфинала (1:3).

— Есть ли противоядие этому «Локомотиву», который после зимнего перерыва выиграл семь матчей из семи, в том числе дважды у вас с одинаковым счетом 3:1?

— Конечно, есть. В первую очередь оно заключается в том, чтобы не повторять одних и тех же ошибок, какие мы допустили в Москве и сейчас. В конце первого тайма недоиграли между зон, неправильно сыграли один в один — и нас сразу наказали. Как говорится, без отскока.

И ведь это была у «Локомотива» первая ситуация в матче, ее даже голевым моментом не назовешь. Все было под контролем, и мы прекрасно знали, что и как делать, по полочкам раскладывали, что и как Федор Смолов будет делать в таких обстоятельствах. Тем не менее недосмотрели, не сделали уступы, не обеспечили затем подстраховку.

До того все успевали, но в конце таймов всегда приходит утомление, и не случайно в этих отрезках матчей всегда забивается много голов. Когда Мевля боролся за верховой мяч, два защитника не сделали уступ, а побежали по факту. Но и там Миладинович загонял Смолова в угол, и даже в случае этого обыгрыша под себя туда спокойненько успевал на подстраховку Маммана. И все, на этом момент бы закончился, и мы ушли бы на перерыв при 0:0. Но получилось то, что получилось.

— То есть нельзя обвинять в этом голе, как сделали многие, одного Миладиновича?

— Мы никого не обвиняем.

— Хорошо, предъявлять игровые претензии.

— Хороша та команда, где люди не боятся делать ошибки. Иначе, думаю, футболистам сложно развиваться. Но вот уровень взаимодействия, подстраховки сейчас в футболе важен, как никогда. Да и в любом командном виде спорта.

Мы всегда говорим, что защитник в такой ситуации должен обращать внимание не только на мяч, но прежде всего на игрока. Цель нашего футболиста — не дать сопернику сделать это обратное движение, чуть-чуть выдавить его дальше к угловому флагу. Здесь же у Смолова все получилось просто. Если бы защитник заставил его убрать мяч под левую, Федор оттуда ничего бы не сделал — угол острейший. Нужно было понимать, что он будет убирать под правую, и мы об этом очень много говорили и делали на тренировках.

И второй гол при всей мощи и точности его удара мы привезли себе сами. Из логики событий он не вытекал. И мяч потеряли, и не встретили, и не заблокировали этот удар. Хотя у нас там было количественное преимущество — как и в случае с первым мячом. Но дали чуть-чуть подумать — и он зарядил в «девятку».

(Игорь Рабинер)

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