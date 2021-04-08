Фанаты ЦСКА поздравили Акинфеева: «35 лет эталону футбольной преданности»
8 апреля 2021, 23:38
Болельщики ЦСКА подготовили специальный банер в честь голкипера Игоря Акинфеева, у которого сегодня, 8 апреля, день рождения.
«35 лет эталону футбольной преданности», — говорится на банере болельщиков.
В день 35-летия вратаря армейцев ЦСКА победил тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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