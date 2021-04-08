Фанаты ЦСКА поздравили Акинфеева: «35 лет эталону футбольной преданности»

Болельщики ЦСКА подготовили специальный банер в честь голкипера Игоря Акинфеева, у которого сегодня, 8 апреля, день рождения.

«35 лет эталону футбольной преданности», — говорится на банере болельщиков.

В день 35-летия вратаря армейцев ЦСКА победил тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.