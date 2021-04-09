Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Соперником армейцев будет «Локомотив».

«Не могу назвать «Локомотив» фаворитом. Кубок есть кубок. Там всего лишь одна игра, поэтому ставить тут ни на кого нельзя. Шансы одинаковые как в одной паре, так и в другой. Все может сложиться не в пользу фаворита. Этот турнир отличается от чемпионата. После зимней паузы «Локомотив» очень прибавил. У них появились футболисты, которые до этого были не так заметны. Мухин, Куликов, Жемалетдинов. У ЦСКА были определенные перемены, но у команды есть явные лидеры: Влашич и Акинфеев. Я не могу сказать, что у ЦСКА качество игры хуже. Никто не знает, какие расклады будут непосредственно перед игрой. В любом случае, нас ждет интересное противостояние во всех отношениях», — сказал Онопко «СЭ».

В другой полуфинальной паре «Ахмат» сыграет против «Крыльев Советов». Матчи запланированы на 21-22 апреля.

(Владимир Пушкарев)