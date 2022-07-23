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23 июля, 23:10

«Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой — о голах «Уралу» и карьере.

— Что сейчас чувствует на данный момент лучший бомбардир РПЛ?

— Мне кажется, я еще сам до конца не понимаю, что произошло и как так получилось. Вот эмоции утихнут — все осознаю.

— У вас было предчувствие, что станете героем матча или даже всего тура?

— Нет, ничего такого не было. Все как всегда: выходишь на поле с целью забить, помочь команде, но сегодня удалось отличиться трижды.

Владимир Сычевой (справа). Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму

— Это же первый хет-трик в вашей карьере? Или забивали три гола в одной игре на крымском этапе?

— В Крыму я забивал, да. Один раз. Выходит, это второй хет-трик (улыбается). Правда, уровень все-таки другой. Очень рад. Но пока, повторю, эмоции еще не схлынули.

— Первый гол — маленький шедевр. Согласны?

— Просто сориентировался, обыграл соперников на замахах. Мы все это отрабатываем на тренировках. Вот, воздалось в игре.

— А если говорить про третий мяч, били на удачу или целились в ближнюю «девятку»?

— Да как в детстве. Знаете, есть такое правило? Либо в ближний верхом, либо низом в дальний. Ну вот — первый вариант сработал. Где-то немного повезло. От перекладины залетел.

— Как вас теперь называют в команде?

— Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

— Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

— Да. Почему-то именно кормилец.

— Вы же понимаете, что сегодня обратили на себя внимание топовых российских клубов?

— Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно. Впереди еще много матчей. Надо показать, что я могу поражать ворота соперников на длинной дистанции.

— Следующий матч у вас со «Спартаком». Особый настрой на красно-белых?

— Да у меня на каждый матч боевой настрой. Просто теперь в игре со «Спартаком» придется поддержать планочку, которую задал. Как минимум, забить.

— Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Артема Дзюбу.

— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

— Кто у вас любимый российский форвард прошлых лет?

— Честно, я никогда об это не задумывался. Да и не особо следил. Грубо говоря, я в профессиональном футболе два года. Вот знаю Дзюбу, Смолова. На них смотрел и восхищался. Хорошие игроки. Но какого-то кумира у меня не было. Просто выделялись вот эти форварды. Как-то так.

— Вам по силам повторить успех Гамида Агаларова и стать лучшим бомбардиром чемпионата?

— Да я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»

— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Владимир Сычевой
1
6
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
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ЦСКА – Сочи
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23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
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Краснодар – Спартак
 1 : 4
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 2
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