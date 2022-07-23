«Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

— Что сейчас чувствует на данный момент лучший бомбардир РПЛ?

— Мне кажется, я еще сам до конца не понимаю, что произошло и как так получилось. Вот эмоции утихнут — все осознаю.

— У вас было предчувствие, что станете героем матча или даже всего тура?

— Нет, ничего такого не было. Все как всегда: выходишь на поле с целью забить, помочь команде, но сегодня удалось отличиться трижды.

— Это же первый хет-трик в вашей карьере? Или забивали три гола в одной игре на крымском этапе?

— В Крыму я забивал, да. Один раз. Выходит, это второй хет-трик (улыбается) . Правда, уровень все-таки другой. Очень рад. Но пока, повторю, эмоции еще не схлынули.

— Первый гол — маленький шедевр. Согласны?

— Просто сориентировался, обыграл соперников на замахах. Мы все это отрабатываем на тренировках. Вот, воздалось в игре.

— А если говорить про третий мяч, били на удачу или целились в ближнюю «девятку»?

— Да как в детстве. Знаете, есть такое правило? Либо в ближний верхом, либо низом в дальний. Ну вот — первый вариант сработал. Где-то немного повезло. От перекладины залетел.

— Как вас теперь называют в команде?

— Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается) .

— Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

— Да. Почему-то именно кормилец.

— Вы же понимаете, что сегодня обратили на себя внимание топовых российских клубов?

— Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно. Впереди еще много матчей. Надо показать, что я могу поражать ворота соперников на длинной дистанции.

— Следующий матч у вас со «Спартаком». Особый настрой на красно-белых?

— Да у меня на каждый матч боевой настрой. Просто теперь в игре со «Спартаком» придется поддержать планочку, которую задал. Как минимум, забить.

— Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Артема Дзюбу.

— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

— Кто у вас любимый российский форвард прошлых лет?

— Честно, я никогда об это не задумывался. Да и не особо следил. Грубо говоря, я в профессиональном футболе два года. Вот знаю Дзюбу, Смолова. На них смотрел и восхищался. Хорошие игроки. Но какого-то кумира у меня не было. Просто выделялись вот эти форварды. Как-то так.

— Вам по силам повторить успех Гамида Агаларова и стать лучшим бомбардиром чемпионата?

— Да я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»