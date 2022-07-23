«Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона
— Что сейчас чувствует на данный момент лучший бомбардир РПЛ?
— Мне кажется, я еще сам до конца не понимаю, что произошло и как так получилось. Вот эмоции утихнут — все осознаю.
— У вас было предчувствие, что станете героем матча или даже всего тура?
— Нет, ничего такого не было. Все как всегда: выходишь на поле с целью забить, помочь команде, но сегодня удалось отличиться трижды.
— Это же первый хет-трик в вашей карьере? Или забивали три гола в одной игре на крымском этапе?
— В Крыму я забивал, да. Один раз. Выходит, это второй хет-трик (улыбается). Правда, уровень все-таки другой. Очень рад. Но пока, повторю, эмоции еще не схлынули.
— Первый гол — маленький шедевр. Согласны?
— Просто сориентировался, обыграл соперников на замахах. Мы все это отрабатываем на тренировках. Вот, воздалось в игре.
— А если говорить про третий мяч, били на удачу или целились в ближнюю «девятку»?
— Да как в детстве. Знаете, есть такое правило? Либо в ближний верхом, либо низом в дальний. Ну вот — первый вариант сработал. Где-то немного повезло. От перекладины залетел.
— Как вас теперь называют в команде?
— Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).
— Именно кормилец, а не, допустим, джокер?
— Да. Почему-то именно кормилец.
— Вы же понимаете, что сегодня обратили на себя внимание топовых российских клубов?
— Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно. Впереди еще много матчей. Надо показать, что я могу поражать ворота соперников на длинной дистанции.
— Следующий матч у вас со «Спартаком». Особый настрой на красно-белых?
— Да у меня на каждый матч боевой настрой. Просто теперь в игре со «Спартаком» придется поддержать планочку, которую задал. Как минимум, забить.
— Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Артема Дзюбу.
— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...
— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?
— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.
— Кто у вас любимый российский форвард прошлых лет?
— Честно, я никогда об это не задумывался. Да и не особо следил. Грубо говоря, я в профессиональном футболе два года. Вот знаю Дзюбу, Смолова. На них смотрел и восхищался. Хорошие игроки. Но какого-то кумира у меня не было. Просто выделялись вот эти форварды. Как-то так.
— Вам по силам повторить успех Гамида Агаларова и стать лучшим бомбардиром чемпионата?
— Да я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.
— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дмитрий Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»
— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0