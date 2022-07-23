«Краснодар» — «Спартак»: снова Левников, снова скандал. Зачем назначили этого арбитра?

Очередной матч с участием «быков» и красно-белых привел к судейскому скандалу. Проанализируем решения бригады арбитров, вызвавших многочисленные споры.

Назначение Левникова

Пожалуй, ошибкой было само назначение Кирилла Левникова судьей встречи в Краснодаре. Еще памятен матч между этими же командами, игравшийся в октябре 2020 года (1:3). Та встреча завершилась громким скандалом, а генеральный директор «быков» Владимир Хашиг выступил с резким заявлением в адрес судьи Владислава Безбородова и ВАР Левникова.

Вот полный текст его монолога, опубликованного на сайте «Краснодара»:

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть, — заявил Хашиг на официальном сайте «Краснодара». — Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» — «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на ВАР Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

В первом случае налицо нарушение правил — игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками.

Во втором случае была «борьба» в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы.

Оба эти момента при их схожести, по сути, были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства ВАР, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на ВАР, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали — недопустимо!»

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи.

Санкции... ну, г-н Безбородов — он непотопляем, он же не Казарцев.

На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Мы делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче.

И в конце еще раз хотел бы повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников».

Прошло достаточно времени, чтобы конфликт был исчерпан, и Кирилла можно было бы снова назначать на матч «Краснодар» — «Спартак», как вы думаете?

Судья не удалил Соболева и не наказал Кордобу

На 31-й минуте Левников ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву, который грубо сыграл против соперника. Эта карточка была бы для него второй — ему пришлось бы покинуть поле.

«Краснодар» — «Спартак»: Соболев в штрафной. Скриншот трансляции

«Краснодар» — «Спартак»: Соболев в штрафной. Скриншот трансляции

«Краснодар» — «Спартак»: Соболев в штрафной. Скриншот трансляции

А на 23-й минуте судья ошибочно не наказал предупреждением краснодарца Джона Кордобу, который сыграл безрассудно и наступил шипами на голеностоп вратарю красно-белых Александру Селихову.

«Краснодар» — «Спартак»: Селихов и Кордоба. Скриншот трансляции

Правильно ли засчитан гол красно-белых?

На 35-й минуте Левников засчитал гол красно-белых. Правильно ли поступил судья?

Показанные в первом тайме повторы не позволяют сделать однозначный вывод. Но очень похоже, что Кристофер Мартинс сделал голевую передачу рукой. Посмотрим, как оценит этот эпизод экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, если «быки» подадут жалобу.

Мозес усилил фол, Черников удален ошибочно

На 37-й минуте судья погорячился, показав красную карточку и удалив с поля краснодарца Александра Черникова. Он отмахнулся правой рукой и шлепнул по плечу Виктора Мозеса — спартаковец усилил фол, чем, похоже, ввел в заблуждение арбитра.

«Краснодар» — «Спартак»: Мозес и Черников. Скриншот трансляции

«Краснодар» — «Спартак»: Мозес и Черников. Скриншот трансляции

Учитывая, что в предыдущем туре в матче со «Спартаком» не был удален вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, и это решение ЭСК признала верным, удаление Черникова выглядит чрезмерным наказанием.

Пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились

На 59-й минуте мяч попал в лицо спартаковцу Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону. Арбитр после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи правильно назначил пенальти в ворота красно-белых.

«Краснодар» — «Спартак»: рука Денисова. Скриншот трансляции

Произошло это к недовольству многих болельщиков «Спартака», которые стали говорить, что не считаются нарушением такие действия игрока, когда мяч касается руки, отлетая непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу).

Действительно, такая оговорка существовала в правилах игры. Но она была исключена перед стартом сезона-2021/22. То есть она не действует уже второй сезон.

В случае Денисова решающую роль сыграл тот факт, что его рука оказалась в неестественном положении.

Отменен гол Соболева

В конце матча бригада судей отменила взятие ворот «Краснодара». Предположу, что рефери зафиксировали положение «вне игры» у автора гола Соболева, решив, что он оказался за линией офсайда в момент передачи Максимилиано Кофрие. Вопрос в том, считать ли случившееся именно пасом Кофрие. Судя по повторам, мяч пролетел мимо головы спартаковца, не изменив направления. Возможно, он слегка всколыхнул волосы, — этого было достаточно, чтобы назвать это передачей.

Графика и эмблемы

Еще два наблюдения. В первых играх чемпионата очень редко на телеэкране дается графика, поясняющая действия видеоассистентов. Например, в субботу она появилась однажды в эпизоде, когда Левников изучал попадание мяча в руку Денисова.

«Краснодар» — «Спартак»: Кирилл Левников смотрит ВАР. Скриншот трансляции

Второе наблюдение: наши судьи нередко в ходе матчей теряют эмблемы. Выглядит это странно. Возможно, причина в материале, из которого сделана новая форма.