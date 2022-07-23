Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму
«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России разгромил «Урал» — 3:0. Все три гола хозяева забили после перерыва, когда гости уже играли в меньшинстве из-за удаления Лео Гогличидзе. И все три мяча на счету форварда Владимира Сычевого, вышедшего на замену перед началом второй половины.
Уже на 20-й секунде нахождения на поле Сычевой эффектно обыграл защитника «Урала» и катнул мяч в дальний угол.
Второй гол форвард забил после прострела — откликнулся на передачу Гурциева и в касание отправил мяч в ворота.
А третий гол нападающий забил, подхватив мяч после падения того же Гурциева и мощно пробив в ближний угол над вратарем гостей Ильей Помазуном.
Это лишь второй матч Сычевого в РПЛ: в 1-м туре против «Крыльев Советов» он вышел на поле лишь на 16 минут и не успел отличиться. А за тайм с «Уралом» заставил всех запомнить свою фамилию.
«Это заслуга всей команды. Так получилось, что забил три. Я очень рад. Это был славный вечер», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер», получив награду лучшего игрока встречи.
Сычевой играл в мини-футбол в Крыму за студентов и делал нарезки своей игры на YouTube
В «Оренбург» Сычевой перебрался прошлым летом из омского «Иртыша» и в ФНЛ успел забить 6 голов в 30 матчах. А ранее в Омске — 5 мячей в 25 играх. То есть даже в первой лиге Сычевой не выделялся бомбардирской статистикой.
26-летний нападающий еще два года назад играл в «Крымтеплице» в крымской лиге. Как раз там Сычевой показывал себя как бомбардир — забил больше всех в сезоне-2019/20 — 16 голов в 27 матчах местного чемпионата.
«Крымтеплица» — первый профессиональный клуб в его карьере. Как раз там он два года назад и оформил свой последний до сегодняшнего дня хет-трик — против «Океана» (6:1). То есть какой-то серьезной школы он не заканчивал, а просто занимался в местной команде.
Впервые в России Сычевой вообще сыграл за студенческую сборную — приезжал в составе команды Крымского федерального университета в 2019 году в Москву, Санкт-Петербург и другие города. В том же году даже играл в мини-футбольной команде «Крымтеплицы», где тоже выделялся.
«Думаю, уже сейчас может помочь основе Владимир Сычевой. Хороший игрок, считаю, не хуже тех же бразильцев, которые у нас были», — отмечал тренер той команды.
В мини-футболе Сычевой частенько забивал по 3-4 гола и привлек внимание главной команды «Крымтеплицы», откуда затем и перебрался в российскую лигу.
У Сычевого есть даже канал на YouTube, где футболист выкладывал нарезки со своей игрой за «Крымтеплицу», чтобы привлечь внимание каких-то серьезных клубов.
Сегодня тренер «Оренбурга» Мацел Личка восторгался Сычевым на пресс-конференции и сравнивал его карьеру с фильмом:
— Это вторая игра Сыча, он забил три гола. Можно сказать, что он сегодня выиграл матч для нас, принес три очка. Еще два года назад Сычевой играл в Крыму. Нам он понравился желанием, борьбой. Вова — человек с улицы, учился сам играть в футбол. И сегодня он сделал хет-трик. Он сам все это сделал, сам это заслужил. Это большой успех. Он пришел из низов футбола и поднялся в клуб РПЛ, забил сегодня три гола. Это как фильм!
Возможно, в РПЛ появился новый бомбардир.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Зобнин
Спартак
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0