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Сегодня, 21:30

Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Сычевой (справа).
Фото ФК «Оренбург»
Владимир Сычевой — один из героев дня.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:0
Урал

«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России разгромил «Урал» — 3:0. Все три гола хозяева забили после перерыва, когда гости уже играли в меньшинстве из-за удаления Лео Гогличидзе. И все три мяча на счету форварда Владимира Сычевого, вышедшего на замену перед началом второй половины.

Уже на 20-й секунде нахождения на поле Сычевой эффектно обыграл защитника «Урала» и катнул мяч в дальний угол.

Второй гол форвард забил после прострела — откликнулся на передачу Гурциева и в касание отправил мяч в ворота.

А третий гол нападающий забил, подхватив мяч после падения того же Гурциева и мощно пробив в ближний угол над вратарем гостей Ильей Помазуном.

Это лишь второй матч Сычевого в РПЛ: в 1-м туре против «Крыльев Советов» он вышел на поле лишь на 16 минут и не успел отличиться. А за тайм с «Уралом» заставил всех запомнить свою фамилию.

«Это заслуга всей команды. Так получилось, что забил три. Я очень рад. Это был славный вечер», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер», получив награду лучшего игрока встречи.

Сычевой играл в мини-футбол в Крыму за студентов и делал нарезки своей игры на YouTube

В «Оренбург» Сычевой перебрался прошлым летом из омского «Иртыша» и в ФНЛ успел забить 6 голов в 30 матчах. А ранее в Омске — 5 мячей в 25 играх. То есть даже в первой лиге Сычевой не выделялся бомбардирской статистикой.

26-летний нападающий еще два года назад играл в «Крымтеплице» в крымской лиге. Как раз там Сычевой показывал себя как бомбардир — забил больше всех в сезоне-2019/20 — 16 голов в 27 матчах местного чемпионата.

«Крымтеплица» — первый профессиональный клуб в его карьере. Как раз там он два года назад и оформил свой последний до сегодняшнего дня хет-трик — против «Океана» (6:1). То есть какой-то серьезной школы он не заканчивал, а просто занимался в местной команде.

Владимир Сычевой. «Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

Впервые в России Сычевой вообще сыграл за студенческую сборную — приезжал в составе команды Крымского федерального университета в 2019 году в Москву, Санкт-Петербург и другие города. В том же году даже играл в мини-футбольной команде «Крымтеплицы», где тоже выделялся.

«Думаю, уже сейчас может помочь основе Владимир Сычевой. Хороший игрок, считаю, не хуже тех же бразильцев, которые у нас были», — отмечал тренер той команды.

В мини-футболе Сычевой частенько забивал по 3-4 гола и привлек внимание главной команды «Крымтеплицы», откуда затем и перебрался в российскую лигу.

У Сычевого есть даже канал на YouTube, где футболист выкладывал нарезки со своей игрой за «Крымтеплицу», чтобы привлечь внимание каких-то серьезных клубов.

Сегодня тренер «Оренбурга» Мацел Личка восторгался Сычевым на пресс-конференции и сравнивал его карьеру с фильмом:

— Это вторая игра Сыча, он забил три гола. Можно сказать, что он сегодня выиграл матч для нас, принес три очка. Еще два года назад Сычевой играл в Крыму. Нам он понравился желанием, борьбой. Вова — человек с улицы, учился сам играть в футбол. И сегодня он сделал хет-трик. Он сам все это сделал, сам это заслужил. Это большой успех. Он пришел из низов футбола и поднялся в клуб РПЛ, забил сегодня три гола. Это как фильм!

Возможно, в РПЛ появился новый бомбардир.

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Основные источники исследования

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Динамо
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ИТБ1 (1.5)

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Локомотив
Ростов

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23%

1.59

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Х

9%

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Владимир Сычевой
2
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